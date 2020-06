Overcooked gratis in Epic Games Store

Niet Ark Survival Evolved, maar Overcooked is de gratis game van de week in de Epic Games Store.

Vorige week lekte het uit dat Ark Survival Evolved de game van deze week zou worden, maar blijkbaar is dit toch gewijzigd. Overcooked is al eens eerder gratis verkrijgbaar geweest in de Epic Games Store.

In de simulatiegame ga je aan de slag als meerdere koks in diverse keukens. Het zijn alles behalve een alledaagse keukens, aangezien de keukens op diverse locaties bevinden en er allerlei hindernissen zijn. De game is overigens een echte aanrader om die samen te spelen en zorgt voor hilarische momenten. De game is overigens ook verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Epic Games zal op 11 juni de game voor volgende week gaan onthullen. We hebben nog geen idee welke game dit wordt. Tot die tijd heb je de kans om Overcooked in huis te halen.