Outriders broadcast verschijnt op donderdag, 28 mei

Square Enix kondigt de Outriders Broadcast aan, een nieuwe maandelijkse show die nieuws en informatie onthult over de spectaculaire komende RPG-Shooter van People Can Fly, de ontwikkelaars van Gears of War: Judgment en Bulletstorm.

Elke Outriders Broadcast gaat dieper in op verschillende elementen uit de donkere, wanhopige wereld van OUTRIDERS.

De eerste Outriders Broadcast heet “Built for the Core” en toont gloednieuwe gameplay, nieuwe gebieden, nooit eerder vertoonde krachten, de diepgang van personage-klasses, updates over de ontwikkeling en meer.

Het eerste deel in de serie verschijnt op donderdag 28 mei om 18 uur.

In een reactie laat Bartek Kmita, creative director bij People Can Fly, het volgende weten: