Outer Worlds schrijvers nemen Outer Wilds schrijver aan

Ja de titel van dit artikel moet je echt goed lezen voor je in de gaten hebt wat we bedoelen. Eigenlijk is het heel simpel, Obsidian heeft namelijk de schrijver van Outer Wilds aangenomen.

Bij de redactie werden de namen van de twee games door elkaar gehaald (ook ondergetekende is daar schuldig aan) en dit bericht moet toch haast wel zorgen dat we het verschil voortaan wel zien.. hopelijk..

Guess what, fellow humans, Obsidian HIRED MY DANG FACE

It is my first week and I am SO EXCITED

(Also don’t worry, I am working on a clearer mnemonic. Possibly: “Obsidian’s the studio I w*O*rk for, and they made The Outer W*O*rlds”?) https://t.co/3NkhMx79kN

— Kelsey Beachum (@VanKelsing) April 15, 2020