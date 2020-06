Ook PAX komt met online evenement

Eigenlijk is het al geen verassing meer als een grote organisatie op nu nog aankondigt dat ze iets online gaan aanbieden. Dat PAX dus met een online evenement aankomt is misschien niet onverwacht, maar zeker goed nieuws.

Van 12 tot en met 20 september zal er 24 uur per dag verschillende streams live zijn waarop van alles te zien is. Ofwel, negen dagen non-stop nieuws, E-Sports en panels. Iedereen die wilt kan gratis aansluiten, er worden geen tickets verkocht en alle content zal in principe gratis zijn.

Voor degene die normaliter enkele euro’s op de beursvloer uitgeven aan merchandise, niet getreurd. Natuurlijk gaat het niet helemaal op dezelfde manier maar er zal een hoop merchandise online beschikbaar zijn. Een pre-sale voor verschillende goederen zal binnenkort beginnen. PAX Online wilt ook guestrooms inrichten, om er toch een beetje voor te zeggen dat men andere gamers en enthousiastelingen kan ontmoeten. Daar komt binnenkort meer informatie over.

Wij zijn al enthousiast, negen dagen online gamecontent klinkt natuurlijk fantastisch. Worden jullie al een beetje warm van dit soort online evenementen, of wil je liever terug naar het fysiek rondstruinen in grote hallen?