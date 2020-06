William Stillwell, manager van het Mixed Reality Program bij Microsoft, is van mening dat de tragere SSD van de Xbox Series X geen verschil gaat maken bij ontwikkelaars.

In de Iron Lords Podcast gaf Stillwell wel te kennen dat hij onder de indruk was van de specs van de PlayStation 5 en voornamelijk de snellere SSD en het feit dat de console sneller is dan de Xbox Series X. Hij gaf echter wel aan dat hij niet namens het bedrijf sprak, maar snapt dat dit een marketing technisch punt is en hij erg gecharmeerd is van de snelheid van de console. Echter denkt hij niet dat de console hierdoor indrukwekkender wordt dan de Xbox Serie S.

De manager vindt dat game-ontwikkelaars niet mogen worden onderschat, aangezien ze hier wel een creatieve oplossing voor bedenken, waardoor beide consoles hun voordelen eruit kunnen halen.

De grootste winst zal dus in de exclusive titels zitten, aangezien die ontwikkelaars het meest optimaal gebruik maken van de hardware. We zijn vooral benieuwd hoe het er allemaal uit komt te zien bij games als God of War, Gran Turismo, Halo en Gears of War. Het wordt in ieder geval wel een mooi vooruitzicht dat we (bijna) niet meer naar laadschermen hoeven te kijken!