Onthulling Rainbow Six European League vindt morgen plaats

Schakel morgen, 20 mei, om 18:00 uur in op Twitch.tv/Rainbow6BNL voor de onthulling van de Tom Clancy’s Rainbow Six Esports European League.

Ontdek live alle details van het nieuwe Europese Rainbow Six Esports-programma en vier de geschiedenis van de Rainbow Six Pro League met een nieuw initiatief: Rainbow Six Classics.

Rainbow Six Classics is een serie wedstrijden die fans memorabele momenten uit de geschiedenis van de Rainbow Six Pro League opnieuw laat beleven. Om het vierjarig bestaan van de European Pro League en de 12 door Europese teams gewonnen trofeeën op wereldwijd niveau te vieren, keren de spelers van de klassieke Europese pro teams eenmalig terug om historische wedstrijden opnieuw te spelen. De klassieke wedstrijden worden gespeeld met de opties en Operators die onderdeel waren van Tom Clancy’s Rainbow Six Siege op het moment van de originele wedstrijd.

• Tijdens de eerste wedstrijd spelen de ‘Supremacy Classics’ tegen de ‘Vitality Classics’. Twee teams die met het originele roster aan spelers de Year 1 Season 3 Pro League Grand Final op de Xbox One opnieuw spelen.

• In de tweede wedstrijd strijden de ‘Ence Classics’ tegen de ‘PENTA Classics’ om hun iconische rivaliteit tijdens de eerste twee jaren van de Rainbow Six Pro League nog één keer terug te laten keren.

Kijkers krijgen daarnaast de mogelijkheid om tijdens de stream te doneren aan het Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders. Fans die kijken via Twitch.tv/Rainbow6BNL hebben bovendien de kans om willekeurige Twitch Drops te verdienen. De Twitch Drops bevatten onder andere de Siege Pro League charm.