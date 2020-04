Octopath Traveler nu beschikbaar voor Google Stadia

Octopath Traveler, de moderne RPG in een ouderwets jasje die in 2018 voor de Nintendo Switch verscheen zal nu ook voor Google Stadia beschikbaar zijn.

Deze J-RPG veroverde in 2018 Nintendo Switch gebruikers met een unieke manier van verhaalvertelling, waarbij je 8 verschillende personages volgt en samenbrengt. Toentertijd mocht ik met de game aan de slag en was erg lovend, check hier de review!

In juni van vorig jaar mochten ook PC-gamers al genieten van de game, toen deze op Steam beschikbaar kwam. Er is weinig informatie beschikbaar, maar er zou ook een spin-off van de game in de maak zijn. Voor nu gaan we mooi nog eens door de magische wereld van Octopath Traveler lopen!