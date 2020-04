No Man’s sky update brengt Mechs

Hello Games blijft maar bezig om No Man’s Sky te maken tot wat het direct had moeten zijn. Na de mogelijkheid om voertuigen te maken en besturen mogen we nu met grote mechs aan de slag.

In bovenstaande video zien we de indrukwekkende robots, ook wel Exo Mechs genoemd, in actie. Niet alleen zijn ze bedoeld om in rond te lopen zodat je je doel sneller bereikt, ze hebben aanzienlijke voordelen. Zo beschermen ze je bijvoorbeeld tegen de giftige gassen die op de verschillende planeten hangen, heb je de mogelijkheid om een goed stuk te springen dankzij de jetpacks en kun je nog sneller grondstoffen delven.

Spelers hebben de mogelijkheid om de Exo Mechs vanuit de ruimte op te roepen. Ze komen vanuit je freighter naar de planeet waar je je bevind gestort. Voor degene die No Man’s Sky in Virtual Reality spelen is er een toffe cockpit waaruit je de Exo Mech bestuurt.

De update brengt echter meer dan dat! Voor de liefhebbers van het bouwen komt nu de optie om bekabeling weg te werken. Ook op grafisch vlak is een en ander aan te passen, zoals de manier waarop de infinite space wordt opgebouwd. Dit zodat het niet ten koste gaat van prestatie.