No Man’s sky komt naar Xbox Game Pass

In een blog post op Xbox wire had hoofd programmeur, Sean Murray bekendgemaakt dat het spel werd toegevoegd aan de Xbox Game pass. Hierdoor word het spel beschikbaar voor meer dan 10 miljoen spelers wereldwijd. Op dit moment spelen talloze spelers dit spel al. En door de game pass kan het spel door groeien tot een van de beste spellen in het hedendaagse game wereld.

No Man’s Sky heeft misschien wel een van de beste comebacks in de de game geschiedenis gehad. Het spel was een catastrofe toen het uitkwam.

