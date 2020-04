Nintendo houdt tot en met 19 april een voorjaarsactie. Allerlei games zijn in de aanbieding.

Van Zelda tot Just Dance

De voorjaarsactie in de Nintendo eShop is al even bezig. Echter zijn er sinds 9 april een flink aantal titels bijgekomen. De aanbiedingen verschillen van een paar euro tot een aantal tientjes. Zo is bijvoorbeeld Mario + Rabbids: Kingdom Battle van 40 euro naar 10 euro afgeprijsd. De volledige lijst is hier te bekijken.

Welke games pak jij mee?