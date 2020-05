Nintendo Switch games bestverkopende ooit!

Het succes van de Nintendo Switch zorgt voor game records bij Nintendo zelf.

Van Mario tot Animal Crossing

Alle grote franchises van Nintendo verbreken hun eigen records op de Nintendo Switch. Zo is bijvoorbeeld Super Mario Odyssey de bestverkochte 3D Mario game ooit en Super Smash Bros Ultimate de bestverkochte Smash game ooit. Hieronder volgt een lijst met alle games die records hebben verbroken.

Een eervolle vermelding voor Pokémon Sword & Shield, aangezien deze games binnen vier maanden op plek 4 staan van bestverkochte Pokémon games. Er is met de aankomende DLC nog wel even tijd om dit verder te verbeteren. Het eerste cijfer geeft aan hoeveel exemplaren er dit kwartaal zijn verkocht. Het tweede cijfer geeft de totale verkopen aan.

Mario Kart 8 Deluxe | 1.81M | 24.77M |

Super Mario Odyssey | 0.82M | 17.41M |

Super Smash Bros. Ultimate | 1.16M | 18.84M |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 1.07M | 17.41M |

Splatoon 2 | 0.32M | 10.13M |

Super Mario Party | 0.98M | 10.1M |

New Super Mario Bros. U Deluxe | 0.75M | 6.6M |

Animal Crossing: New Horizons | 11.77M | 11.77M |

Pokémon Sword/Shield | 1.31M | 17.37M |