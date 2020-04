Nintendo schroeft productie van Switch omhoog om aan vraag te voldoen

Nintendo heeft de laatste paar maanden moeite om de vraag naar Nintendo Switch-consoles te kunnen voldoen. Ze zijn nu druk bezig om de productie op te voeren.

Volgens Nikkei is Nintendo druk bezig om de productie van de hybride console voor dit jaar op te voeren.

De Nintendo Switch is sinds februari al moeilijk te verkrijgen en de Lite-versie wordt al langzaamaan weer beetje bij beetje bij de retailers aangeleverd. De coronavirus zorgde voor tekorten, maar ook juist dat de vraag ernaar groter werd.

Hierdoor was Nintendo gewoonweg niet in staat om de voorraden aan te vullen, maar volgens Nikkei wordt de productie van de Switch in de periode van april tot en met juni de productie met 10% omhoog geschroefd. Nintendo zou overigens niet hebben gezegd hoeveel exemplaren er precies worden gemaakt.

Een Nintendo vertegenwoordiger laat aan Nikkei weten dat ze hopen dat de leveranciers de aanvraag aan kunnen. Uiteraard zijn zij ook afhankelijk van verschillende factoren en hebben al te maken met enorme vraag naar bepaalde componenten.