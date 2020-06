Ninjala informatie en eerste officiële livestream

Het is alweer twee weken geleden sinds de tweede béta van Ninjala en nu is er meer nieuws boven water gekomen.

Helaas werd Nederland weer overgeslagen tijdens de béta. Het is nog steeds niet duidelijk waarom. Maar we houden de moed zeker vol dat we gewoon op de dag van de release met de game kunnen beginnen. Tot die tijd is het nog even wachten, echter is er wel weer wat nieuws te melden. Dit keer kunnen we wat dieper kijken naar de wapens.

Zoals jullie inmiddels nu wel weten zijn er vier soorten wapens: De IPPON Katana, Sk8 Hammer, Drill Beast en de Trick Ball (Yo-Yo). Dit zijn de vier wapen ‘classes’, het houd hier zeker niet op want bij elke class heb je ook nog verschillende types. Er zijn in totaal 12 verschillende types. Mij lijkt drie types per class logisch maar het kan ook anders zijn.

We kunnen nu meer informatie over twee van deze wapens delen dankzij de nieuwe video op de website van Ninjala.

IPPON Katana

De Katana is de ‘default’ wapen van Ninjala, lekker snel en het makkelijkst in gebruik.

Snelle aanvallen en mobiliteit is een goede manier om Ninjala te leren kennen qua Combat en hoe jij je kan rondbewegen.

Elk wapen heeft zijn eigen Speciale Ninjutsu techniek die niks van je vijanden over laat. De Ninjutsu van de Katana is de ‘Ninja Tornado’

De naam zegt het al zelf, je veranderd namelijk in een tornado die genadeloos naar voren raast en alles verscheurt wat in zijn pad komt.

Een ander type van de Katana is de ‘Scroll Blade’. Het werkt hetzelfde als de IPPON Katana alleen het heeft andere effecten.

Dit wapen is meer gericht op aanvallen van veraf, de Ninjutsu en Gum Shoot zijn namelijk anders. De Gum Shoot laat Kunai verschijnen en deze worden naar de vijand geworpen.

De Ninjutsu is verandert naar de ‘Piercing Mixer’.

Precies de keukenmixer dat jij op je keukenblad hebt staan, alleen met deze variant maak je korte metten met vijanden die ver van je af zijn of zelfs achter muren staan.

Dit onmisbare keukengereedschap is ook nog eens magisch, het laat je namelijk op het moment van activatie door muren heen kijken.

Sk8 Hammer

Een gigantische hamer met pure brute kracht, wie wilt dit stukje gereedschap nou niet bij de hand hebben? Deze hamer is alleen niet gemaakt om spijkers de grond in te slaan, tenzij het Ninja’s in vermomming zijn. Vrij langzaam in gebruik maar klaart de klus snel bij goed gebruik. Deze hamer is namelijk sterk genoeg zodat het met één speciale aanval het wapen van de vijand vernietigd. Gecombineerd met de Gum Shoot dat een groot plakkerig web van kauwgum maakt zodat de vijand nergens heen kan, maakt dit een gevreesd wapen.

De Ninjutsu van de hamer is lastig te gebruiken maar als je een vijand er mee weet te pakken is het een instant KO.

Je moet namelijk erg dicht in de buurt staan van de vijand om hem te raken.

Het is duidelijk dat de Sk8 Hammer een Close-Quarters wapen is. Een ander type van de hamer genaamd de ‘Drum Beat’ werkt daarentegen iets anders. Dit wapen gaat namelijk meer naar de ‘Support’ kant toe, vooral in Team Battles kan dit wapen jouw team zeker naar de overwinning helpen.

De Special is namelijk ‘Echoing Scream’, hiermee laat de hamer na impact een luide kreet wat de vijand doet verlammen en zo niks meer kan doen.

Zo kan je er meteen een combo achteraan gooien of je teamgenoten maken het af, wat jij fijner vind.

De Ninjutsu genaamd ‘Dragon Lord’ laat je een grote Japanse draak oproepen. Deze draak gedraagt zich als een geleidende raket en is uiterst moeilijk te ontwijken.

Livestream

Natuurlijk wilt elke game developer zijn game zo goed mogelijk presenteren. Daarom heeft Ninjala naast zijn bèta’s zijn eerste officiële livestream aangekondigd. Tijdens deze livestream worden er wapens aangekondigd die nog nog niet eerder zijn laten zien. En de Team Battles worden ook onder handen genomen.

Verder komt er ook een speciale gast naar de livestream. Het is namelijk de Japanse popster ‘Kyary Pamyu Pamyu‘, waarom deze zangeres aanwezig is wordt allemaal duidelijk gemaakt tijdens de livestream. Verder heeft deze popster een eigen team en gaat deze de strijd aan tegen het team van de developer van Ninjala.

Als laatst hebben de developers vermeld dat er in de toekomst nieuwe wapens, skills en Ninjutsu’s komen.

De livestream staat gepland op 17-6-2020 (PDT), de exacte tijd wordt nog vermeld op de site en social media. Ik ben zeker benieuwd naar de livestream en zal deze ook zeker gaan bekijken. Zijn jullie ook geïnteresseerd? Laat het ons vooral weten in de reacties.