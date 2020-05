Tweede Ninjala bèta in aantocht

Het is alweer een tijdje geleden sinds de eerste Ninjala bèta werd gehouden, maar gelukkig komt de tweede er aan!

28 april was de datum dat de eerste bèta van Ninjala werd gehouden. Ikzelf was zeer enthousiast om hier aan mee te doen. Er was alleen één probleem.

De bèta was namelijk niet beschikbaar in Nederland en Belgie. Waarom? dat is onduidelijk. Het enige wat we kunnen doen, is hopen dat we nu wel mee kunnen doen.

Vooral omdat elke regio zijn eigen tijden heeft, zoals hieronder vermeld staat.

De eerste bèta was overduidelijk een test hoe de game zou reageren tijdens online sessies. Het verliep niet zo soepel als de ontwikkelaars gehoopt hadden. Er waren veel connectie issues, veel mensen zaten vast in de laadschermen of kwamen niet verder dan de tutorial. En dit waren de mensen die überhaubt konden ‘spelen’.

Tijdens de tweede bèta zouden we verbeteringen kunnen zien. Nu de verschillende regio’s hun eigen server hebben zou je denken dat de connectie beter zal zijn.

Wat zouden we kunnen verwachten? Misschien krijgen we nieuwe wapens te zien en is de Eagle City stage speelbaar (alleen WNA academy was speelbaar in de eerste bèta).

De bèta staat gepland voor 31 mei en duurt dit keer langer dan één uur. Het is namelijk letterlijk 10 keer zo veel. 10 uur lang kunnen we dus (hopelijk) genieten van de game voordat deze op 24 juni uitkomt. Of de game dan voor ons speelbaar is blijft nog afwachten, natuurlijk hoop ik dat wel. We houden jullie zeker op de hoogte over het aankomende nieuws.