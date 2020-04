Nieuwe XCOM-game aangekondigd

Helemaal uit het niets kondigt 2K een nieuwe XCOM-game aan. Er was geen vermoeden, geen vooraankondiging. Simpelweg; hier is XCOM: Chimera Squad.

Deze nieuwe versie in het XCOM-universum speelt zich vijf jaar af na de gebeurtenissen van het tweede deel. Het bevat een volledig nieuw verhaal, maar heeft ver niets met de voorgaande games te maken. Een korte samenvatting van de game, gegeven door 2K aan in ieder geval IGN:

“Set five years after the events of XCOM 2, humans, hybrids and aliens are now working together to forge a civilization of cooperation and co-existence. However, not all of Earth’s inhabitants support the interspecies alliance. City 31, a model of peace in a post-invasion world, is opposed by mysterious groups whose agendas threaten to shatter this delicate interspecies alliance. Chimera Squad, an elite force of human, hybrid, and alien agents, must work together to destroy the underground threats driving the city towards chaos.”