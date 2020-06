Nieuwe uitbreiding Destiny 2 wordt aanstaande dinsdag onthuld

Goed nieuws voor de Destiny 2 fans onder ons. Bungie heeft laten weten dat zij op 9 juni een nieuwe uitbreiding voor de game zullen onthullen.

Via social media meldde de ontwikkelaar van de onthulling met daarin een korte teaser. Mogelijk zien we daar ook een nieuwe classe. Kijken jullie al uit naar een nieuwe uitbreiding van Destiny 2? Laat het ons weten in de reacties!