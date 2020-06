Nieuwe trailer The Dark Pictures: Little Hope

Het tweede deel van The Dark Pictures Anthology genaamd Little Hope heeft een nieuwe trailer uitgebracht, waarin zeven minuten aan gameplay te zien zijn.

The Dark Pictures: Little Hope is het tweede deel in de reeks en wordt ontwikkeld door de studio Supermassive Games. Deze zijn vooral bekend als de makers van Until Dawn.

Eerder kwam Man of Medan uit in augustus 2019. Echter kan je een volledig nieuw verhaal, legendes en slachtoffers verwachten met dit nieuwe deel.

De omschrijving gaat als volgt:

Verlaten en helemaal alleen, stranden vier studenten en hun leraar in een geïsoleerd dorp mijlen ver van de bewoonde wereld nadat hun bus gecrashed is in slecht weer. Gevangen in het dorp Little Hope door een mysterieuze mist zoeken ze wanhopig naar een manier om te ontsnappen terwijl visioenen van het verleden hun teisteren vanuit de schaduwen.

Little Hope zou oorspronkelijk uitkomen in augustus, maar is recentelijk uitgesteld tot november. De eerste teaser van de game kwam uit in augustus 2019.

Eerder dit jaar gaf de CEO van Supermassive Games een kijkje achter de schermen en vertelde iets meer wat fans kunnen verwachten van het verhaal.

Check hier de nieuwe gameplay trailer van Little Hope en laat ons weten wat je er van vindt!