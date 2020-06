Nieuwe Skate in ontwikkeling bij EA

Fans van de serie vragen al jaren om een nieuw deel en hun gebeden worden verhoord. EA komt namelijk met een nieuwe Skate game.

Tijdens het EA Play Live event kondigde de uitgever aan dat ze het team weer bij elkaar heeft geroepen om een nieuw deel te maken. Blijkbaar is het team nog niet heel lang bij elkaar, want er werd namelijk helemaal niks getoond (zelfs geen logo of een naam). Het betekent dat je geduld nog wel even op de proef gesteld zal worden.

Echter verscheen de laatste Skate in 2010 dus kan ik me voorstellen dat je al flink op de proef gesteld bent. Het is in ieder geval goed nieuws voor alle fans die de afgelopen jaren op alle social media smeekten om een nieuwe Skate.