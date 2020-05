Nieuwe Sherlock Holmes game aangekondigd

Frogwares heeft een nieuwe game omtrent Sherlock Holmes aangekondigd. Ditmaal gaan we niet in Engeland rondspeuren, maar op een tropisch eiland.

De gamestudio is niet vreemd van de detective, eerdere Holmes-games werden ook door hen ontwikkeld. In dit nieuwe deel, simpelweg Chapter One genoemd, bevind Sherlock Holmes zich op een tropisch eiland. De trailer toont een jong Sherlock en vermoedelijk Watson. Ze gaan een groot landhuis binnen waar het goed mis lijkt te gaan. Hopelijk krijgen we snel meer (gameplay) beelden te zien, als het zover is dan zie je het bij ons op de frontpage.

We moeten nog wel even wachten, de game verschijnt pas in 2021. Dit houdt ook in dat we de game op de volgende generatie consoles gaan zien. Of ze dan ook voor de huidige verschijnen is nog onduidelijk.