Nieuwe Paper Mario aangekondigd

Nintendo heeft zojuist de eerste beelden vrijgegeven van een nieuwe Paper Mario.

Release is al vrij snel

Vrij onverwachts heeft Nintendo, Paper Mario: Origami aangekondigd. Een compleet nieuw deel in de reeks. In deze game draait het om de mensen waar Mario van houdt. Prinses Peach lijkt zich bijvoorbeeld vreemd te gedragen. De oorzaak is Koning Olly die de grote schurk in het verhaal zal zijn. De eerste beelden zien er veelbelovend uit, met onder andere 3D achtige werelden waarin Mario vrij kan rond bewegen en de altijd humoristische gesprekken die typerend zijn voor deze games.

Een ander punt lijkt het gevechtssysteem te gaan worden. Mario vecht tegen vijanden in een ring. Net als veel eerdere delen is het een tactische RPG waar je dus na elkaar aanvalt. Een beetje vergelijkbaar met Pokémon bijvoorbeeld. Nintendo is veel aan het experimenteren met het gevechtssysteem in Paper Mario games. Sinds de GameCube versie speelt iedere game uit de serie eigenlijk anders. Helaas niet altijd op een positieve manier. Hopelijk zien we snel meer gameplay beelden van de gevechten.

Paper Mario: Origami verschijnt 17 juli op de Nintendo Switch.