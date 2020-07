Nieuwe game GreedFall ontwikkelaar Spider Games wordt op 7 juli onthuld

Spider Games, bekend van GreedFall, zal aanstaande woensdag tijdens Nacon Connect hun nieuwe game gaan onthullen.

Dit heeft de ontwikkelaar laten weten via Twitter.

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ

— Nacon (@Nacon) July 2, 2020