Nieuwe Destiny 2 uitbreidingen aangekondigd

Bungie heeft vanavond zijn plannen voor Destiny 2 voor de aankomende jaren bekend gemaakt. Een derde deel van de game lijkt er niet in te zitten, maar er is wel meer dan genoeg content om naar uit te kijken.

Afgelopen week werd al duidelijk dat we een aankondiging zouden krijgen van nieuwe content. In welke vorm is nu bekend gemaakt door Bungie. De aankomende drie jaar gaan we drie uitbreidingen zien, beginnend in de herfst met uitbreiding Beyond Light. In 2021 krijgen we de Witch Queen en in 2022 Lightfall, wat nog een titel in uitvoering is.

Met de nieuwe content die einde van dit jaar beschikbaar wordt gemaakt gaat Bungie ook wat verouderde content verwijderen uit het eerste jaar. Zo worden er wat year 1 planets verwijderd en kunnen we niet meer de Leviathan Raid doen. Ook Mars, Titan, Io en Mercury zullen uit de game verdwijnen. Waarschijnlijk niet voor altijd, Bungie kan namelijk eenvoudig gebieden opnieuw toevoegen aan de game. Zoals bij de maan in Shadowkeep kan het maar zo zijn dat we deze planeten op een nieuwe manier terugzien in latere content.

In Beyond Light gaan we meer kennis maken met de Darkness, waarschijnlijk krijgen we zelfs een beetje van diens kracht. Guardians zullen afreizen richting een Europees gebied, waar ze de strijd aan zullen gaan met The Fallen.

Beyond Light zal op 22 september uitkomen voor de PC, Playstation 4, Xbox One en Google Stadia. Ook is bevestigd dat Destiny 2 met de uitbreiding Beyond Light naar de nieuwe generatie consoles komt. De vorige uitbreiding, Shadowkeep, hebben Boyd en ik grondig onder handen genomen. Check hier wat we er van vonden!