Nieuwe Assassin’s Creed heet mogelijk Valhalla

Ubisoft is op dit moment op een heel creatieve manier de nieuwe Assassin’s Creed aan het teasen, maar er is al een domein gespot.

Op Twitch laten ze namelijk (al zo’n zes uur lang) Boss Logic een schilderij van de artwork van de volgende Assassin’s Creed tekenen. In de tekening zien we al duidelijk dat de Vikingen van de partij zijn en lijkt het erop dat we straks ook zien wie de protagonisten van de game worden.

Bekijk een live video van AssassinsCreed op www.twitch.tv

Ondertussen is er een domeinregistratie voor de website Assassinscreedvalhalla.com gespot. Deze is ingevuld door Gandi.net dat in het verleden wel vaker dit soort zaken voor Ubisoft regelde. Het is niet de eerste keer dat we de titel Valhalla zien. Zo werd eerder deze naam al in The Division 2 gespot en werd deze eerder deze week ook al op het internet genoemd.

Zodra we meer horen, laten we je het uiteraard weten! De nieuwe Assassin’s Creed wordt dit najaar verwacht.