Het is misschien niet de aankondiging die je gehoopt had, maar NieR komt naar smartphones met NieR Reincarnation.

Middels de bovenstaande teaser werd de game aangekonidgd. Helaas werd er verder geen informatie meer door Square Enix vrijgegeven, maar uiteraard zullen we het voor jullie op de voet blijven volgen. Hoe denken jullie over dit project? Laat het ons weten in de reacties!