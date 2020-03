NieR krijgt een remaster voor de PlayStation 4, Xbox One en pc

Square Enix viert het 10-jarige bestaan van NieR met een remaster voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

De vernieuwde versie genaamd: NieR Replicant ver. 1.22474487139, zal worden uitgebracht op pc, PlayStation 4 en Xbox One.

NieR Replicant was oorspronkelijk alleen in Japan uitgekomen op de PlayStation 3. In het westen kregen de gamers een versie genaamd NieR Gestalt – welke ook op de Xbox 360 uitkwam in Japan. De games verschilde door hun protagonist: een oudere man in Gestalt en een jongere man in Replicant.

De remaster zal nieuwe stemopnames bevatten en heropgenomen muziek met nieuwe tracks van de componist Keiicher Okabe. Daarnaast zullen er nieuwe personages in het spel zitten en mogelijk ook nieuwe eindes.

“NieR Replicant ver.1.22474487139, een vernieuwde versie van het origineel, is nu in ontwikkeling PS4, Xbox One en Steam!” vertelt de ontwikkelaar via het officiële NieR Twitter account. “Treed een apocalyptische wereld binnen terwijl je speelt als een broer die op een zoektocht is om zijn zus te genezen van een dodelijke ziekte in deze unieke actie-RPG”.

#NieR Replicant ver.1.22474487139…, an upgraded version of the original, is now in development for #PS4, #Xbox One and #Steam! Enter an apocalyptic world as you play as a brother on a quest to cure his sister of a deadly disease in this unique action RPG. pic.twitter.com/aKkebNjfI3 — NieR Series (@NieRGame) March 29, 2020

Naast de NieR Replicant remaster heeft Square Enix ook onthuld dat ze NieR Reincarnation gaan uitbrengen op iOS en Android toestellen. Je kunt hier de trailer checken.