Microsoft heeft vannacht tijdens Inside Xbox laten weten welke games er naar Xbox Game Pass komen, maar ook welke games de service verlaten.

Het is pas het begin van de maand, maar Microsoft heeft al een aardig lijstje met games onthuld die naar Xbox Game Pass komen.

Xbox Game Pass (console):

NieR: Automata Become as Gods Edition (nu beschikbaar)

Totally Reliable Delivery Service (nu beschikbaar)

Alvastia Chronicles (9 april)

Journey to the Savage Planet (9 april)

Yakuza: Kiwami (verschijnt binnenkort)

Xbox Game Pass (PC):

Overcooked! 2 (nu beschikbaar)

Football Manager 2020 (verschijnt binnenkort)

Alvastia Chronicles (verschijnt binnenkort)

Mistover (verschijnt binnenkort)

Stranger Things 3: The Game (verschijnt binnenkort)

Yakuza: Kiwami (verschijnt binnenkort)

Games die Xbox Game Pass verlaten:

Xbox One

The Book of Unwritten Tales 2

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

MX vs ATV Reflex

Prey

Samurai Showdown II

PC

Fez

Into the Breach

Prey

Valkyria Chronicles