Next Level Racing gebruikt Gran Turismo 7 logo zonder geldige reden

Dankzij Next Level Racing werd er ineens veel over een mogelijke Gran Turismo 7 voor dit jaar gespeculeerd. Het blijkt echter dat de fabrikant van geavanceerde racestoelen het logo niet had moeten gebruiken.

In een inmiddels verwijderde Tweet gebruikte het bedrijf een door een fan gemaakte logo van Gran Turisom 7 om te vragen naar welke game(s) hun volgers het meest naar uit kijken.

Voor degene die het gemist hebben, is er gelukkig nog een screenshot van de Tweet gemaakt.

Next Level Racing heeft niet alleen de Tweet verwijderd, maar ook op hun officiële website laten weten dat dit logo helemaal niet gebruikt had mogen worden.

“Our team has recognized that a recent post by us using a logo has been misinterpreted by media and it does not reflect any information from our end, and we deny knowing any information regarding the launch of GT7. There have been assumptions made in the media that are quite simply untrue. Due to this, we have decided to take down our previous social post. Our Graphic Design Department used the mock logo that is circulated on the internet.

We do apologize for any confusion that this might have caused.”