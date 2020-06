Neil Druckmann over een potentiële Last of Us Part 3

Neil Druckmann en Haley Gross hebben in een interview de mogelijkheid van een The Last of Us Part 3 besproken. Let op voor spoilers voor The Last of Us Part 2!!

In het interview wordt het einde van The Last of Us Part 2 genoemd, dus denk goed na voor je verder leest!

In een interview met Indiewire bespreken Neil Druckmann en Haley Gross de mogelijkheden voor the Last of Us Part 3. Volgens de schrijvers van het tweede deel komt een derde deel alleen als deze een verhaal heeft met dezelfde emotionele lading als de andere delen uit de reeks.

Druckmann is van mening dat spelers van de games al zoveel van het achtergrondverhaal hebben gezien. Om dan met een derde deel te komen, dient deze dezelfde emotionele impact te hebben en Druckmann weet ‘op dit moment’ niet wat dat zou moeten wezen.

Op het einde van Part 2 vragen veel spelers zich af of Ellie en Dina weer bij elkaar komen. Volgens Gross wil Dina alleen dat Ellie liefde vind. Zelfs in een tijd waarin dit nagenoeg onmogelijk lijkt.

Druckmann voegt daaraan toe dat het niet uitmaakt wat ze hier over zeggen. Het is uiteindelijk de speler die mag interpreteren hoe het verhaal verder loopt. Echter zal dit mogelijk veranderen als Naughty Dog ooit besluit om een vervolg te maken. Voor Druckmann persoonlijk Zis Ellie nu eindelijk in staat om haar ego en obsessies aan de kant te zetten. Ze zouden drugsgebruik als metafoor voor de wraak van Ellie zien. Dina zou haar niet meer kunnen helpen, omdat ze (ondanks al het dieptepunt te hebben bereikt) nog niet genoeg hebben. Daarom is ze er vandoor gegaan.

The Last of Us Part 2 is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Zijn er al spelers die de game hebben uitgespeeld? Wat vonden jullie ervan?