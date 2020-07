Negen nieuwe indies voor Playstation getoond

Indies zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de gamewereld. Sony heeft vorig jaar het PlayStation Indie Initiative in het leven geroepen, waar we nu de eerste details van krijgen.

Shuhei Yoshida, voormalig president van Sony Interaction Entertainment is vorig jaar aangesteld tot hoofd van het PlayStation Indie Inititiative. De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt en we krijgen nu de eerste details te zien. Daarbij zijn er negen nieuwe indies getoond, die door het PlayStation Indie Initiative het levenslicht zien.

Yoshida geeft aan dat hij er voor wilt zorgen dat de Playstation een van de fijnste platformen wordt voor kleinere studio’s om voor te developpen. Doel is ook de indies makkelijker vindbaar te maken voor spelers. Dit initiatief wordt uiteraard doorgezet naar de Playstation 5. Van de negen getoonde games verschijnen er een aantal al voor de nieuwe console. Check hierboven alle games in vogelvlucht!

Wil je meer informatie over de nieuwe games, of zelf lezen wat Yoshida te melden heeft over de indies? Check dan hier de Playstation Blog website.