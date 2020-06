Need for Speed: Hot Pursuit krijgt mogelijk een remaster; ook voor Switch

Volgens een rapportage op Venture Beat komt er een remaster van Need for Speed: Hot Pursuit dit najaar naar pc en consoles.

In het rapportage spreekt de site enkele bronnen die bekend zijn met de plannen van EA. Er zouden plannen zijn om Hot Pursuit uit te brengen naar de huidige generatie consoles en pc. Bij die consoles zou ook ruimte zijn voor een Nintendo Switch-versie.

Need for Speed: Hot Pursuit verscheen oorspronkelijk voor de vorige generatie consoles en pc in 2010. Naast Hot Pursuit zou ook Plants vs Zombies Battle for Neighborville in ontwikkeling zijn voor de Nintendo Switch.

Samen met Burnout Paradise, FIFA 21 en Apex Legends zouden dat vijf van de in totaal zeven games zijn die naar de Nintendo Switch komen (Burnout Paradise kwam vorige week al uit).

Ook het pas aangekondigde Lost in Random zou in ontwikkeling zijn voor de Nintendo Switch. Echter is tot op heden niks bevestigd, dus neem alles vooralsnog met een korrel zout.

Need for Speed: Hot Pursuit wordt door veel fans gezien als een van de beste delen uit de serie. De game combineerde de snelle races uit de serie met de destructie uit Burnout. Kijken jullie al uit naar deze remaster?