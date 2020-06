Need for Speed Heat update brengt cross-play

Vandaag verschijnt er een nieuwe, en tevens laatste, update voor Need for Speed Heat. Deze brengt cross-play ondersteuning naar de racegame.

De update zorgt ervoor dat je de game online kunt spelen met vrienden met een andere platform. De update komt zowel naar de pc als de PlayStation 4 en Xbox One. Hiermee wordt het overigens de eerste EA game die gebruik maakt van deze feature.

In de patch notes staat vermeld dat je eerst gevraagd wordt of je de cross-play ondersteuning aan wilt zetten. Als je hiermee akkoord gaat, kun je met alle spelers spelen, ongeacht het platform waarop zij spelen. Daarnaast kun je ook zien welke vrienden er online zijn door middel van een nieuw tabblad. Daarnaast zul je ook gebruik kunnen maken van de in-game voicechat en een icoon zal laten zien op welk platform diegene speelt.

Eerder deze week hoorden we al dat Need for Speed Heat (en andere EA-games) naar Steam komen en gebruik maakte van deze functie.

Ook hebben we nog goed nieuws voor de Origin en EA Access leden kunnen vanaf 16 juni aan de slag met de game, want dan zal Need for Speed Heat in the Vault te vinden zijn.

De update van 9 juni is overigens de laatste voor Need for Speed Heat. Criterion Games verschuift hierna volledig de focus op de volgende Need for Speed.

Het is niet bekend of dit de aftrap is voor meer games van EA die cross-play ondersteuning krijgen. Zo wachten fans immers al sinds de lancering van Apex Legends op een dergelijke functie. Wellicht dat we daar tijdens EA Play meer over gaan horen?!