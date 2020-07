NBA 2K kost 5 euro meer op next-gen consoles

In een persbericht laat 2K Games weten dat ze voor de PlayStation 5 en Xbox Series X versie van NBA 2K21 een hogere adviesprijs adviseren.

De prijs voor de standaard versie van de game staat namelijk op €74,99, terwijl de huidige generatie voor €69,99 geadviseerd wordt. Wij gaan er overigens vanuit dat dit om de digitale versie gaan, aangezien die normaliter ook duurder zijn dan de fysieke versies.

Uiteraard wil dit niet zeggen dat alle next-gen games duurder zullen worden, maar het kan wel een indicatie zijn. Echter kan ook de retail besluiten om deze prijs niet te handhaven. Immers is voor hen de verkoop van fysieke games erg belangrijk en kunnen we voorstellen dat ze niet nog meer willen inleveren.

In hetzelfde persbericht meldt 2K Games dat de next-gen versie van de game van de grond af opnieuw gebouwd is. Eerder liet voormalig Sony topman Shawn Layden al weten dat de kosten voor de productie van next-gen games zullen stijgen. Hoe dan ook zullen we dit voor jullie in de gaten blijven houden. Kunnen jullie het begrijpen dat de prijs van games omhoog gaan? Of vinden jullie het onzin? Laat het ons weten in de reacties!