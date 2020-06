Naughty Dog’s volgende game wordt The Last of Us Part 3 of een nieuw IP

Fans van Naughty Dog hoeven er niet op te hopen dat we in de komende jaren een nieuwe Uncharted krijgen. Als het aan game director Neil Druckmann ligt zal hun volgende game of The Last of Us Part 3 worden of een nieuw IP.

In een interview met GQ bespreekt Druckmann diversiteit, het ondermijnen van verwachtingen en zelfs persoonlijke inspiratie achter het verhaal van The Last of Us Part 2. Echter is er ook een kleine teaser voor wat de toekomst mogelijk in petto heeft.

Druckmann weet dat zodra de afrondende fase is aangebroken het ook betekent dat er langzaamaan wordt gedacht aan een volgend project. En hij zegt niks concreets, maar meldt dat dit of The Last of Us Part 3 of een compleet nieuw IP zal worden.

Daarnaast laat hij ook weten enorm uit te kijken naar het maken van de tv-serie van the Last of Us in samenwerking met de maker van Chernobyl (Craig Mazin). Daarvan werd eerder deze week nog bekend dat ook Johan Renck in ieder geval een aflevering van zal regisseren.

Volgens Druckmann zal de serie ‘de focus op de personages leggen en zelfs andere aspecten ervan zal laten zien. We zijn benieuwd of we hierdoor ook meer van Joel’s dochter gaan zien of sowieso meer in zijn verleden gaan duiken.

The Last of Us Part 2 verschijnt op 19 juni, exclusief voor de PlayStation 4. Aanstaande vrijdag staat de review hiervan op onze site!