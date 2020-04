Het is voor ons niet te geloven dat The Last of Us: Part 2 opnieuw uitgesteld is, maar ook Naughty Dog zit er flink mee in zijn maag.

In een gesprek met de PlayStation Blog laat studiobaas Neil Druckmann weten dat het team flink aangedaan is door het uitstellen van the Last of Us Part 2. Echter werkt het team thuis hard door om de game zo snel mogelijk uit te kunnen brengen.

Volgens Druckmann is het behoorlijke ruw als je al zo lang aan een game werkt en je de eigenlijk gewoon bij fans in de handen wilt krijgen, om het vervolgens uit te moeten stellen. Het team weet dat veel fans teleurgesteld zijn, maar zij hebben dit zelfde gevoel.

Het is natuurlijk ook de reden waarom de game uitgesteld wordt dat ervoor zorgt dat het extra zuur maakt. Het is niet dat het team er niet klaar voor was, maar het coronavirus gooide een hoop roet in het eten, voornamelijk in de distributie van de game. Doordat er zoveel gaande was in de wereld wilde Druckmann dat het team ook wat tijd voor hunzelf en hun families zouden gaan nemen.

Ondanks dat de distributieproblemen (gedeeltelijk) opgelost konden worden door voor alleen digitale versies te gaan, besloten zowel Sony als Naughty Dog dit niet te doen. Er zijn over de hele wereld ook fans die niet de toegang hebben tot degelijke internetverbindingen zoals we die hier kennen. Het team wil dat niemand zich buitengesloten voelt.

Daarnaast laat de studiobaas weten dat er nog geen besluiten zijn genomen, maar dat -afhankelijk van hoe de coronacrisis vordert- gekeken wordt naar een gepaste oplossing om de game zo snel mogelijk uit te brengen.

Ook het uitbrengen van een demo wordt door het team niet gezien als de ideale tussenpoos, want de demo die de pers een tijd geleden te zien kreeg is alweer gedateerd. Daardoor zou een heel team een nieuwe demo helemaal van de grond af aan opnieuw moeten maken en dat vinden ze geen goede oplossing.