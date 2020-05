De schattige indiegame Nairi: Tower of Shirin krijgt een tweede game, Nairi: Rising Tide.

Dat niet alleen, de game krijgt ook nog een gratis proloog die 21 mei al beschikbaar is. Daarmee kan je het gewoon even proberen, en wellicht raak je betovert door het superschattige spel gemaakt in Nederland.

