Eerder deze week voegde Infinity Ward een nieuwe missie aan Warzone toe, namelijk Most Wanted. Echter ging dit ten koste van Bounty Contracts, wat fans niet konden waarderen.

Dat heeft Infinity Ward in de gaten en besloot middels een patch om het weer terug te keren. De Most Wanted missies zijn weer weg en de Bounty Contracts zijn weer terug. Most Wanted maakte van het team van degene die de missie startte een doelschijf. Andere teams kregen hun locatie te zien, maar als ze dit een bepaalde tijd wisten te overleven, konden zij ervoor zorgen dat hun gevallen teamgenoten gerevived werden.

De patch die Infinity Ward gisten vrijgaf, fixte daarnaast ook enkele probleempjes bij de Infected modus, maar ook een bug die ervoor zorgte dat spelers vast kwamen te zitten in de Battle Royale tijdens het laadscherm.