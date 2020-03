Mogelijk PlayStation Plus-games voor april gelekt

Het YouTube-kanaal van PlayStation Access had per ongeluk een video te vroeg op het internet geknald en zijn mogelijk de PlayStation Plus-games voor april bekend.

In de al snel verwijderde video zouden de PlayStation Plus-games te zien zijn en als het waar is staat abonnees volgende maand een leuke maand te wachten. De eerste PlayStation Plus-game is namelijk niets minder dan Uncharted 4: A Thief’s End en de tweede is Dirt 2.0. Beide zijn erg gewaardeerde games in hun respectievelijke genres.

Het is overigens nog niet door Sony bevestigd, maar dit lijkt een kwestie van tijd! Zodra we het horen, laten we je het weten!