Modern Warfare update voegt 200 man Warzone modus toe

Als 150 man in Warzone niet genoeg voor je is, heeft Infinity Ward een modus met 200 man voor je toegevoegd!

De modus maakt deel uit van Season 4 van Call of Duty Modern Warfare en de update is inmiddels al te downloaden. De modus is overigens alleen in quads te spelen.

De update grootte is overigens weer eens van behoorlijke grootte, namelijk tussen de 22 en 36 GB en console-eigenaren moeten daarnaast nog eens 3,5GB voor de multiplayer van Modern Warfare downloaden.

Echter kunnen eigenaren van die game wel besluiten om andere data packs (zoals bijvoorbeeld de Spec Ops modus) te verwijderen om de grootte van de game wat terug te dringen.

Als je alleen Warzone hebt kost de update je evengoed nog 22 tot 36GB vrije ruimte, afhankelijk van op welk platform je de game speelt.

Naast de grotere Battle Royale modus introduceert de update ook nieuwe in-game contracts, een Juggernaut Battle Royale modus, Spotter Scope gear en een nieuwe sniper genaamd Rytec AMR.

Voor Modern Warfare spelers brengt het ook een nieuwe multiplayer map, genaamd Cheshire Park en de nieuwe modus Team Defender.