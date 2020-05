De update voor Call of Duty Modern Warfare en Warzone van dit weekend voegt onder 10v10 Shipment (wat garant staat voor chaos) toe en laat ook de helikopters in Warzone terugkeren.

10v10 Shipment 24/7 was in eerste instantie een 1 april grapje, maar keert dus weer tijdelijk terug. Daarnaast is er ook een 3v3 Gunfight modus waarin je alleen messen tot je beschikking hebt.

Warzone spelers kunnen nu ook weer aan de slag met helikopters. Deze werden verwijderd, aangezien spelers een manier wisten te vinden om deze onder de map te laten glitchen, maar toch vijanden aan te kunnen laten vallen.

De volledige update is als volgt:

Playlist Update!

Warzone:

– Replacing BR Solos with BR Stimulus Solos

– Height & radius at which parachuting enemy players are called out have been reduced (BR)

– Adding helicopters back

Modern Warfare:

– Shipment 24/7 becomes Shipment 10v10

– Adding 3v3 Gunfight Knives Only

