Infinity Ward heeft een teaser online geknald waarin men lijkt te hinten op de terugkeer van Captain Price in Modern Warfare en Warzone.

Als je de nieuwsbrief van de game ontvangt, zul je de bovenstaande video wellicht al gezien hebben. Er staat in ieder geval een link er naar in de email. Eerder stond er ook al een notificatie in de app van Call of Duty Mobile dat er vandaag iets bekendgemaakt zou worden.

Zoals je in de video kunt zien, lijkt het erop dat Captain Price zijn opwachting in de multiplayer, co-op en Warzone modi gaat doen.

Infinity Ward moet het vierde seizoen van Call of Duty Warzone en Modern Warfare nog aankondigen. Afgaande van het verloop van de vorige seizoenen zal dit niet al te lang meer moeten duren.