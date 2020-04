Krijgt de Modern Warfare 2 remaster toch een multiplayer?

Ondanks dat Activision stellig beweert dat er geen multiplayer voor Call of Duty Modern Warfare 2 remaster komt, is theGamingRevolution het daar niet mee eens.

TheGamingrevolution is een bekende in de industrie en wist onlangs juiste informatie over de remaster en Call of Duty Warzone te lekken. Nu claimt hij dat er wel degelijk een multiplayer voor de game zal verschijnen. Hij heeft namelijk van zijn eigen bronnen vernomen dat zij er al mee aan de slag zijn geweest. In de video laat hij weten dat Activision gewoon liegt en dat het een kwestie van tijd is dat de multiplayer komt. Deze zou alleen nog wat aanpassingen nodig hebben.

Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer Is COMING… it’s just a matter of when? (COD MW2 Remastered Multiplayer) – https://t.co/jMtIZybwzq pic.twitter.com/RAdEER1df0 — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) April 3, 2020

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered is reeds verkrijgbaar voor de PlayStation 4. De pc en Xbox One-versie volgt op 30 april. Zouden jullie de multiplayer graag zien? Of hebben jullie liever dat de maps geleidelijk aan de multiplayer van de nieuwe Modern Warfare worden toegevoegd?