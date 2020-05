MK11: Aftermath gameplay getoond in brute trailer

Vorige week werd de uitbreiding voor Mortal Kombat 11 al aangekondigd, maar op wat cinematische beelden na hadden we nog weinig inzicht van de kombat gezien. Daar is gelukkig verandering in gekomen, kom de brute beelden snel checken!

In de nieuwe trailer zien we onder andere gameplay beelden van de toegevoegde personages Fujin, Sheeva en RoboCop. Elk lijken ze weer een unieke manier van vechten toe te voegen. Sheeva gaat er als een bruut op los en lijkt vooral hard te kunnen stampen. RoboCop gaat op z’n eigen, robotische manier te werk; vlammenwerpers, pistolen en een ijzeren vuist. Fujin gaat als een heuse lichtvoetige zwaardmeester te werk met snelle slagen.

Sheeva zagen we eerder ook al in Mortal Kombat 3, maar heeft inmiddels wel een behoorlijke metamorfose ondergaan. Hetzelfde geld voor Fujin, maar hij kwam in het vierde deel van de serie. Op 26 mei mogen we zelf met de fighters aan de slag. Tot die tijd; kijk de trailer nog een paar keer en laat ons vooral weten welke toevoeging jij het tofst vindt.