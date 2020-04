Misdaadgame Company of Crime aangekondigd

Uitgever 1C Entertainment heeft in een persbericht Company of Crime aangekondigd. In deze misdaadgame is het aan jou de taak om een misdaadfamilie op te bouwen of juist te bestrijden.

De game speelt zich af in het Londen van de jaren ’60. Er zijn dus twee facties die je kan spelen: criminelen en Scotland Yard. De gameplay is verdeeld tussen empire management, waarbij je een kaart van Londen bekijkt, en turn-based RTS-gameplay. In tegenstelling tot veel andere games in het genre, aldus 1C Entertainment, zal de combat in Company of Crime zich vooral richten op melee.

Het spel wordt aankomende zomer verwacht voor de PC. Check hieronder de aankondigingstrailer.