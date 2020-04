Het was al eerder aangegeven dat Minecraft Dungeons in april zou verschijnen. Ontwikkelaar Mojang heeft echter aangekondigd dat het spel iets later komt.

De release van de Diablo-achtige Minecraft game is nu namelijk op 28 mei gezet. In Minecraft Dungeons kan je alleen of met vier spelers je door allerlei levels knokken. Uiteraard allemaal in het Minecraft-universum. Het spel zal beschikbaar worden voor PS4, Xbox One, Switch en PC. Xbox Game Pass-leden kunnen het spel vanaf dag één krijgen.