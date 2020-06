Min Min uit ARMS komt naar Super Smash Bros. Ultimate

Min Min, een fervent noedelliefhebster uit de Nintendo Switch-vechtgame ARMS, brengt een niet te versmaden mix van harde klappen en venijnige draken naar Super Smash Bros. Ultimate op de Nintendo Switch.

Vandaag heeft Masahiro Sakurai, de director van Super Smash Bros. Ultimate, het ARMS-personage uit de doeken gedaan in een gelivestreamde video. Dit personage mengt zich vanaf 30 juni in de strijd als de nieuwste DLC-vechter van de game. Sakurai liet zien hoe je met Min Min vecht en onthulde tevens het level Springstadion en 18 muzieknummers uit ARMS. Al deze content komt later deze maand naar Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch. Ga naar het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland om de video opnieuw te bekijken.

De nieuwe content zal beschikbaar komen voor spelers die in het bezit zijn van Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 of die Challenger Pack 6 voor € 5,99 los kopen in de Nintendo eShop.* Spelers die Fighters Pass Vol. 2 in de Nintendo eShop kopen voor € 29,99, krijgen naast Min Min ook toegang tot vijf extra Challenger Packs die nog moeten worden aangekondigd en uitgebracht. Elk Challenger Pack bevat één nieuwe vechter, één nieuw level en meerdere muzieknummers.

Min Min is het 81e videogamepersonage dat als vechter is inbegrepen in Super Smash Bros. Ultimate, met een roster dat een van de grootste crossovers van videogamepersonages ooit beslaat.

Min Min ging van een bescheiden leven als werknemer van het Mintendo Noedelhuis naar een veerkrachtig optreden tijdens de ARMS Grand Prix. Het is dus niet overdreven om te zeggen dat ze naam heeft gemaakt in de vechterswereld. Er zit echter nog meer rek in haar carrière en daarom staat deze unieke vechter te springen om naar Super Smash Bros. Ultimate te komen. Al haar uitstrekbare ARMS – de Ramram, de Gigant en de Laserdraak – kunnen individueel worden bestuurd en bieden Min Min een flexibel scala aan mogelijkheden.

Het level van Min Min, Springstadion, bevat enkele interessante elementen die ARMS-spelers direct zullen herkennen. Je kunt je tegenstanders schade toebrengen door ze te raken nadat je een van de trampolines hebt gebruikt. Gelanceerde vijanden kaatsen terug van de bogen die boven het level hangen. De koddige ARMS-drones maken hun opwachting om voorwerpen naar het level te brengen. Wees echter wel voorzichtig bij het openen van de kisten om de voorwerpen te bevrijden!

Naast Min Min als nieuwe vechter, worden er ook nieuwe Mii-vechterskostuums uitgebracht. Ninjara uit ARMS, Heihachi uit Tekken, Callie en Marie uit Splatoon en Vault Boy uit Fallout zijn namelijk vanaf 30 juni los verkrijgbaar.

Tot slot is bekendgemaakt dat van twee vechters uit Super Smash Bros. Ultimate nieuwe amiibo-figuurtjes in ontwikkeling zijn. Joker, de gemaskerde phantom thief, en de held, de slime-slachtende Luminary, zullen later namelijk als amiibo verkrijgbaar zijn in de winkel.