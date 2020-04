Microsoft weet dat jullie graag Xbox Series X games willen zien

Microsoft weet dat, nu ze alle technische details van de Xbox Series X hebben onthuld, het tijd wordt om de games te tonen. Dat gaan ze dan ook ‘binnenkort’ doen.

Zo zijn we niet alleen benieuwd welke games er naar de nieuwe console van Microsoft komen, maar ook hoe ze die extra power van de console gaan gebruiken. In een Tweet laat Xbox chef Phil Spencer weten dat het team weet dat fans graag games willen zien en dat ze er niet lang op hoeven te wachten.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

— Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020