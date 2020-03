Microsoft legt uit waarom de Xbox Series X controller AA batterijen gebruikt

Microsoft heeft voor de Xbox Series X controller wederom gekozen voor AA batterijen. Ondanks dat fans dit niet helemaal begrijpen.

Terwijl het team van Microsoft aan de controller voor de Xbox Series X werkte, besloot Microsoft wederom te kiezen voor AA batterijen, in plaats van oplaadbare.

Deze keuze was volgens fans opmerkelijk, aangezien er bij de tweede versie van de Elite controller wel oplaadbare batterijen werden inbegrepen. Het team vond dat de keuze voor AA batterijen ‘meer flexibiliteit’ aan de de spelers zou geven.

Microsoft zou in gesprek met gamers zijn gegaan en daaruit zou blijken dat een ‘grote groep’ liever AA batterijen zou willen.

Daarom besloot het team om deze in te voegen, maar als spelers oplaadbare batterijen willen, kunnen zij die er gewoon in doen. Alleen zullen ze die dan wel apart moeten aanschaffen/ uit hun oudere controller halen.

Dat men voor deze keuze gaat, is misschien niet helemaal een verrassing. Immers lijkt Microsoft al sinds de Xbox 360 te schuwen van oplaadbare batterijen. Kunnen jullie het begrijpen dat Microsoft voor AA batterijen kiest? Of hadden jullie toch liever oplaadbare gehad?