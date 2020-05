Microsoft wil de Xbox Series X voor een lagere prijs aanbieden dan de PlayStation 5

De strijd om de beste verkoopprijs tussen de Xbox Series X en de PS5 gaat verder dan de fabricagekosten.

Microsoft gaat hard de aanval in bij de start van de volgende generatie consoles. Dit kan er tot leiden dat ze de Xbox Series X voor een lagere prijs dan de PS5 zullen aanbieden, ondanks dat dit tot verliezen zou kunnen leiden in het begin.

Althans, dat beweren Michael Pachter een analist van Wedbush Securities en voormalig EA en Microsoft directeur Peter Moore. Beide veteranen van de industrie waren te gast afgelopen vrijdag bij een mini-podcast van Geoff Keighley.

Pachter suggereerde dat Microsoft zal wachten op Sony om de eerste stap te maken, om vervolgens een goedkopere Xbox Series X aan te kondigen. Volgens de analist zou de console wel 100 dollar goedkoper kunnen zijn dan de PlayStation 5.

“Van wat ik tot nu toe heb gezien zou Sony 500 dollar moeten gaan vragen voor de PS5 en Microsoft heeft een grote balans,” aldus Pachter, verwijzend naar eerdere berichten dat de PlayStation 5 door zijn geavanceerde componenten een stuk duurder kan worden.Misschien zelfs een stuk duurder dan wat de consumenten verwachten.

Dit geld ook voor de Xbox Series X, maar het verschil volgens Pachter, is dat Microsoft een veel grotere klap aan kan per console.

” Als ze 100 dollar van de prijs willen hakken – net onder de PS5 en de eerste 10 miljoen units subsidiëren – doen ze dat. Dus, ik denk dat ze wachten tot Sony als eerste met zijn ogen knippert en dan de prijs onthullen. Waarschijnlijk 400 dollar.” Voegde Pachter toe.

Peter Moore was het hiermee eens en benadrukte dat er meer in overweging wordt genomen dan enkel de fabricagekosten. Moore gelooft dat beide console giganten op het moment aan het berekenen zijn hoeveel verlies ze kunnen leiden door de PS5/Xbox Series X te subsidiëren.

“Michael heeft gelijk; wat beide bedrijven op dit moment aan het bekijken zijn is (afvragen) ‘hoeveel kunnen we ons permitteren te verliezen in de eerste 12 tot 18 maanden?’ ‘Wat is ons hechtingspercentage van software tot hardware?’ ‘Wat zijn we bereid te doen in jaar een, twee of drie om tien miljoen consoles te verkopen?’ “Aldus Moore.

Geen van beide van de bedrijven heeft nog maar een hint gegeven van wat we voor prijs kunnen verwachten voor de volgende generatie consoles. Wat betreft Microsoft zijn er berichten dat ze twee consoles zullen lanceren, wat hun mogelijk bevrijdt van een concurrerende prijs te bieden.