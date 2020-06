Microsoft trekt de stekker uit Mixer

Microsft heeft bekend gemaakt niet meer verder te gaan met Mixer. Ze kondigen tevens aan een partnerschap aan te gaan met Facebook Gaming, die ook streams aanbied.

Vorig jaar wist Mixer nog verschillende grote streamers binnen te halen, zoals Ninja en Shroud. Ze kregen een behoorlijk bedrag aangeboden om Twitch te verlaten in de hoop dat ze hun volledige fanbase mee zouden nemen. Dit om een inhaalslag te maken ten opzichte van andere streamwebsites. Tot op zekere hoogte lukte dit, maar echte populariteit bleef uit.

Microsoft baas Phil Spencer geeft in een interview met The Verge aan waarom ze hebben besloten te stoppen.

“We started pretty far behind, in terms of where Mixer’s monthly active viewers were compared to some of the big players out there. I think the Mixer community is really going to benefit from the broad audience that Facebook has through their properties, and the abilities to reach gamers in a very seamless way through the social platform Facebook has.”