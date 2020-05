Microsoft toont eigen Xbox Series X games deze zomer

Microsoft mag aanstaande donderdag dan wel games voor de Xbox Series X laten zien, echter zullen ze de first party games pas in de zomer gaan tonen.

Tijdens de Inside Xbox van 7 mei zullen dus alleen third party games voor de Xbox Series X worden getoond. Een daarvan is natuurlijk Assassin’s Creed Valhalla. Op Twitter laat Aaron Greenberg weten dat er in de zomer first party games aan bod komen en over deze plannen zal ook volgende week meer duidelijk worden.

Yes this show is timed as more of a typical pre-E3 beat and to give a first look at Xbox Series X gameplay from our partners. We got a lot to share this summer and heading into holiday, so will give more details on that next week too!

— Aaron Greenberg ‍♂️❎ (@aarongreenberg) April 30, 2020